Нетаньягу вже тричі говорив з Трампом після виборів: про що спілкувалися лідери

У неділю, 20 листопада, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що протягом останніх кількох днів він тричі розмовляв із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Їх метою було зміцнення міцного альянсу між Ізраїлем та США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardians.

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Розмова Нетаньягу та Трампа

Так, Беньямін Нетаньягу вказав, що розмови з Дональдом Трампом були хороші та дуже важливі.

Ми бачимо віч-на-віч іранську загрозу в усіх її компонентах і небезпеку, яку вона представляє. Ми також бачимо великі можливості перед Ізраїлем у сфері миру та його розширення та в інших сферах,

– розповів ізраїльський прем'єр.

До слова, 9 листопада у всіх штатах завершився підрахунок голосів і стало офіційно відомо, що Дональд Трамп стане 47 президентом США. Республіканець отримав 312 голосів виборників, а його опонентка Камала Гарріс – 226 голосів. Для обрання лідером країни потрібно було набрати 270 голосів.

За результатами голосування, Дональд Трамп здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах – в Аризоні, Мічигані, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді.