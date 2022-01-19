Бербок і Лавров посперечалися через заблокований кремлівський канал

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок посперечалась з російським колегою Сергієм Лавровим. Причина – блокування німецькомовної версії кремлівського телеканалу RT.

Бербок завітала з візитом до Москви. Після перемовин з нею Лавров розповів, що піднімали тему блокування RT.

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