Бербок вслід за Шольцем підтвердила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки
31 березня 2022 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:Die Zeit
Анналена Бербок теж підтвердила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Однак тільки після завершення війни.
Таким чином міністерка закордонних справ підтвердила слова канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Важливо Шольц заявив про готовність Німеччини стати гарантом безпеки України
Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там і дасть гарантії,
– сказала Бербок.
Про які гарантії мовиться
- Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на НАТО.
- Протягом трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні дати військову допомогу, озброєння та створити безполітну зону.
- Серед можливих гарантів називають Велику Британію, Китай, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію, Польщу, Туреччину.
До теми – Німеччина та Британія прокоментували пропозицію стати гарантами безпеки України: