В окупованому Бердянську чули вибухи: ймовірно, з боку полігону
27 липня 2022 , 12:41Читать новость на русском
На тимчасово окупованих територіях України останнім часом активізувались вибухи та атаки. Люди часто повідомляють, що чують і бачать вибухи.
Про чергові вибухи повідомили мешканці тимчасово окупованого Бердянська. Їх чули з боку полігону, інформує 24 канал.
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Видніється стовп чорного диму
Місцеві казали про вибухи в районі Нової Петрівки. За їхніми словами, вибухи лунали саме з боку полігону.
З місця атаки видніється стовп чорного диму.
На окупованих територіях вибухає не вперше
- В окупованому Бердянську, що у Запорізькій області також чули вибух 25 липня. Він прогримів у районі заводу "Південгідромаш". Припускали, що це робота ЗСУ та HIMARS по ворожих складах з боєприпасами. Виднівся чорний густий дим.
- Про потужний удар в Бердянську також повідомляли й 5 липня. Тоді людям теж було гучно, про це писали місцеві пабліки та ЗМІ. Вибух стався біля порту тимчасово окупованого Бердянська. Його було чути в усіх мікрорайонах міста.
- Та це не єдине окуповане росіянами місто, в якому часті вибухи. Зараз така ситуація майже повсюди. Зокрема, в тимчасово окупованому місті Алчевськ, що на Луганщині, пролунали вибухи. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS.
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