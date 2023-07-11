У Бердянськ завітала всюдисуща "бавовна": окупантам сильно припекло

Після обіду 11 липня до тимчасового окупованого Бердянська завітала потужна "бавовна". Над містом видніється сірий дим, ймовірно, від прильотів.

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформує, що "бавовна" сталася на Бердянській косі. За його словами, в окупантів "знатно пригоріло в мінус".

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"Бавовна" сталася в районі Бердянської коси

Речника Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував кілька світлин після "бавовни" в Бердянську. На світлинах чітко видно сірий дим, як після прильоту.



"Бавовна" в окупованому Бердянську / Фото з телеграму Братчука



Сірий дим у Бердянську після "бавовни" / Фото з телеграму Братчука

За попередньою інформацією місцевих ресурсів, "бавовна" сталася у тому ж місця або поряд, що і вночі. Повідомляється, що на місце "бавовни" вже помчали швидкі.



"Бавовна" на Бердянській косі / Фото з телеграм-каналу "Бердянськ Сьогодні"

Що цікаво, окупанти видали безглузде пояснення "бавовни" в Бердянську. Вибух буцімто був контрольований. Повідомляється, що оперативні служби нібито провели планове знищення схрону, який був замінований.

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