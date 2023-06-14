Окупанти підтягнули авіацію на Бердянський аеродром: чи зможуть ЗСУ її уразити
Через початок наступальних дій на Запоріжжі окупанти перекинули у Бердянськ більше 20 гелікоптерів. Але Україна має засоби для того, щоб їх знищити.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, попри обережне розміщення армійської авіації, Бердянськ не є безпечним місцем для неї.
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Яка зброя найкраще підійде для атаки по аеродрому
Бердянськ знаходиться в зоні ураження Storm Shadow. Британські ракети, найімовірніше, вже прилітали туди наприкінці травня. А втім, вони не є оптимальним засобом ураження гелікоптерів, на думку Світана.
"Як можна побачити з супутникових знімків, російські гелікоптери розосереджені по аеродрому. У випадку влучання така ракета не зможе знищити багато гелікоптерів", – впевнений військовий експерт.
Крім того, якщо вже росіяни пішли на такий ризик, то пілоти час від часу змінюватимуть розташування своїх машин. Це ще більше ускладнить влучання в розосереджені об'єкти.
Значно краще було б застосувати в такій ситуації безпілотники. Гелікоптер може вивести з ладу навіть невелика кількість вибухівки. І в разі такого пошкодження окупантам доведеться лагодити свої машини близько двох місяців,
– зауважив Світан.
Цього може вистачити для Збройних Сил. Тож можна очікувати саме такого кроку від наших військових.
Роман Світан про поточну ситуацію на фронті: дивіться відео
Що відбувається на Запорізькому напрямку
- Збройні Сили України розпочали просування на Південь. У важких боях нашим захисникам вдалося деокупувати 6 селищ.
- Не спокійно і в тиловому Бердянську: минулого тижня там прогриміли потужні вибухи, а сьогодні з'явилася інформація про те, що місцеві морги переповнені трупами окупантів.
- Тим часом Росія готується до найгірших сценаріїв: в разі поразки окупанти можуть відійти в Крим. Щоб убезпечити свої позиції на півострові загарбники замінували хімічний завод "Кримський титан".