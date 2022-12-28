Через страх окупанти пересуваються Бердянськом у цивільному одязі, – ЦНС
Джерело:Центр національного спротиву
В тимчасово окупованому Бердянську загарбники налякані не на жарт. Вони навіть бояться носити військову форму. Тож загарбникам дозволили пересуватися в цивільному одязі.
Паніку серед російських військових викликали нещодавні вбивства у місті трьох мобілізованих. Про це повідомив Центр національного спротиву, пише 24 канал.
Читайте також У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію: казарми окупантів без світла
Окупанти бояться одягати російську військову форму
Аби "зайвий раз" не наражати окупантів на небезпеку, ворожим бійцям, які дислокуються в Бердянську, дозволили за можливості пересуватися в цивільному одязі. Цікаво, що трьох вбитих "мобіків" офіційно вважають зниклими безвісти. Зокрема, аби не сіяти панічні настрої серед особового складу.
Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ. Відтак ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе,
– зазначили в Центрі національного спротиву.
Зверніть увагу Якщо знову на Київ: наскільки Україна готова до нового наступу Росії
У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію
- 14 грудня в ЦНС розповіли, що українські партизани в Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію. Вона живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.
- За допомогою тротилових шашок невідомі підірвали як підстанцію, так і опору ЛЕП. Тож казарми загарбників залишилися без світла.
- В паніці окупанти посилили перевірки. Однак, причетних до вибуху так і не знайшли.