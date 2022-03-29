У Бердянську окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру, – Генштаб

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив. Проте всі наступальні дії ворога залишаються безрезультатними.

Про це свідчать дані нового зведення Генерального штабу Збройних Сил України. Організація зазначає, що окупанти розгорнули діяльність в тимчасово окупованому Бердянську.

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Раніше у Міністерстві інфраструктури України зазначили, що порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська та Херсона тимчасово не працюють через російську окупацію. Вхід та вихід суден там поки неможливий. Утім, схоже, ворог намагається частково відновити їхню діяльність.

У місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру,

– повідомляє Генштаб.

Раніше у Генштабі ЗСУ уточнили інформацію про втрати ворожого флоту в порту Бердянська. Спочатку писали, що знищили корабель "Орськ", але з'ясувалося, що це – великий десантний корабель "Саратов".

За попередніми даними, військове судно орієнтовно перевозило 400 піхотинців, 20 танків, 45 БТРів.

ЗСУ знищили російський корабель у Бердянську: дивіться відео