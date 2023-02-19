У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де росіяни влаштували шпиталь

19 лютого 2023, 12:42
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Джерело:

Бердянська міська рада

У тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, в окупантів спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що горіло приміщення, де окупанти облаштували шпиталь.

Пожежа спалахнула на Косі. Ймовірно, мовиться про базу відпочинку "Райський куточок". 

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Що відомо про пожежу в Бердянську

База відпочинку до війни належала главі Бердянської районної державної адміністрації Олексію Бакаю. Згодом писали, що російські окупанти там розташували свій шпиталь.

У Бердянську палає база відпочинку: дивіться відео

Станом на 12:30 19 лютого вороги ще не коментували пожежі та її наслідків. Українська влада також не говорила, скільки окупантів пішли за кораблем. 

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Автор: Діана Квасневська