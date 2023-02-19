У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де росіяни влаштували шпиталь
19 лютого 2023, 12:42Читать новость на русском
Джерело:Бердянська міська рада
У тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, в окупантів спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що горіло приміщення, де окупанти облаштували шпиталь.
Пожежа спалахнула на Косі. Ймовірно, мовиться про базу відпочинку "Райський куточок".
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Що відомо про пожежу в Бердянську
База відпочинку до війни належала главі Бердянської районної державної адміністрації Олексію Бакаю. Згодом писали, що російські окупанти там розташували свій шпиталь.
У Бердянську палає база відпочинку: дивіться відео
Станом на 12:30 19 лютого вороги ще не коментували пожежі та її наслідків. Українська влада також не говорила, скільки окупантів пішли за кораблем.
Останні новини Бердянська
- Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни звозять у Бердянськ "зуби дракона". Адже на окупованій частині Запорізької області окупанти хочуть покращити своє укріплення, очікуючи на наступ ЗСУ.
- Варто зауважити, що росіяни в місті пострілами розігнали пенсіонерів, які ставали в чергу, щоб отримати грошові виплати. Проте, очевидно, в окупантів немає нічого святого. Особливо, враховуючи той факт, що пенсіонери ставали в чергу з півночі, щоб отримати 10 тисяч рублів на хоча б на елементарне проживання.
- Вибухи в Бердянську трапляються періодично. Зокрема, 8 лютого ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" понад 100 окупантів. Адже наші військові вдарили в аеродром.