Російська пропаганда вербує українських дітей: чого окупанти хочуть від них

Росіяни продовжують мілітаризувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Бердянську окупанти залучають підлітків до так званої "Добровільної молодіжної дружини".

Наразі йдеться про 10 – 20 підлітків, яких завербували російські загарбники, сказав у розмові з 24 Каналом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ймовірно, це весь актив, який на сьогодні є у Бердянську.

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Чим небезпечна "молодіжна дружина"

Росіяни спершу випробовують щось на Маріуполі, потім загарбники у Бердянську підхоплюють.

У Бердянську взагалі залишилося тотально проукраїнське населення. Тож думаю, що там "молодіжна дружина" не приживеться, як у Маріуполі. Але калькують постійно, намагаючися бути в інформаційному порядку денному, бо про Маріуполь розмовляють, а про Бердянськ ні. Вони вирішили зайти з козирів,

– мовив Андрющенко.

Неповнолітніх бердянців окупанти вчать поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. У "молодіжній дружині" ніякої піонерії – зброя та військовий вишкіл. Тому з одного боку, дітей менше у цій "дружині", а з іншого – вона становить найбільшу загрозу.

Цікаво, що так звана "молодіжна дружина" стоїть осторонь "юнармії", хоча її теж фінансує Кремль. А все тому, що "дружини" насамперед спрямовані на домінування росіян. Це абсолютно профашистські організації, які борються з мігрантами й нібито захищають росіян й російськомовне населення від засилля ісламу.

До слова, у Маріуполі росіяни набирають школярів до так званої "юнацької армії". До мілітарної структури з початку вересня нібито долучилося вже 30 учнів шкіл, а загальна кількість учасників становить 300 осіб. Ймовірно, батьки думають, що віддаючи дітей в такі організації, допомагають їм, дають шлях у майбутнє. Тому кількість учасників "юнармії" збільшується.