У Бердянську створили центри для евакуйованих із Маріуполя

Триває евакуація з охопленого вогнем Маріуполя. Проміжним пунктом маршруту є Бердянськ на Запоріжжі.

За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, в Бердянську облаштували центри для розміщення евакуйованих з Маріуполя. У ніч проти 16 березня тут змогли переночувати 2 600 людей.

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Центри для евакуйованих у Бердянську

Тимошенко додає, що тут можна отримати допомогу, ліки, харчування та одяг.

Крім того, жителі Бердянська приймають евакуйованих у своїх домівках. В Офісі Президента їм за це подякували.

Один із центрів для розміщення евакуйованих з Маріуполя: дивіться відео

Вже почалася евакуація маріупольців із Бердянська

Жителів Маріуполя мали почати евакуювати з Бердянська о 13:00 16 березня. Вже з 11 години люди могли займати місця в автобусах на Мелітопольському шосе.

Маріупольці прямують за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя. А вже із Запоріжжя можуть дістатися міст на заході України.

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