Чекають на "бавовну": супутникові знімки показують понад 20 російських гелікоптерів у Бердянську
Джерело:Бреді Африк
ЗСУ неухильно наближаються до окупованого Криму, а росіяни панічно намагаються захистити свою техніку. Усі переміщення техніки окупантів на Півдні України підпадають під пильну увагу дослідників.
Супутникові знімки Бердянська показують, що в міському аеропорту розміщено понад 20 російських гелікоптерів. Про це написав Бреді Африк, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва, передає 24 Канал.
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Що відомо про російську техніку
За останні кілька місяців російські війська на цій базі побудували нові укріплення та укриття для транспортних засобів і техніки,
– зазначив дослідник.
Російські вертольоти у Бердянську / Фото Бреді Африк
Бердянськ – це місто на півдні Запорізької області. Воно оточене Азовським морем із трьох боків. Лівоворуч від нього Мелітополь, праворуч – Маріуполь, а на південь – Крим.
Де місто Бердянськ: показуємо на карті
Як проходять псевдовибори у Бердянську
8 – 10 вересня росіяни намагалися провести "вибори" на захоплених територіях, які вони цинічно називають "новими". Та українські партизани не дрімали і буквально підривали проведення псевдовиборів – разом із окупантами.
- У ніч проти 8 вересня в Бердянську на так званій "виборчій дільниці" пролунали вибухи, причому перший о 23:20, а другий за годину. Окупанти облаштували "дільницю" у Бердянському муніципальному ліцеї. "Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами. Час згортати псевдовибори", – зазначив мер Мелітополя Іван Федоров. У мережі жартують: це "бавовнятко" завітало проголосувати.
- У переддень виборів у Росії та на окупованих територіях хакери зламали 59 сайтів відділень "Єдиної Росії" у Московській області. Розділ "Наші досягнення" було наповнено картинками, які змальовують реальний, а не вигаданий стан справ у країні-бензоколонці. Там пенсіонери риються у помийках, а на задньому фоні стоїть телевізор, з якого Путін говорить "Ведемо Росію до розквіту". Також є фото безногого десантника з вражаючими цифрами загиблих росіян і підпис "Голосуй за нас, убий своє майбутнє". Також на "контекстній рекламі" було зображено презервативи з обличчями Путіна, Мєдвєдєва та Лаврова і гаслом "професійна команда країни". Ну тобто команда г**донів.