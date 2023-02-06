В окупованому Бердянську прогриміли 3 гучні вибухи

6 лютого 2023, 15:13
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В окупованому Бердянську Запорізької області вдень 6 лютого пролунали три гучних вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

Голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила Суспільному, що двічі, найімовірніше спрацювала російська протиповітряна оборона. 

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На цей час відомо, що були три вибухи. Два – начебто, спрацювало ворожа ППО. Один – своєї цілі досяг,
– повідомили в ОВА. 

Зазначають, що вибухи пролунали близько 13:00.

До слова, про бавовну сьогодні також повідомляли й в окупованій Новій Каховці. Там, очевидно, детонували ворожі склади, бо сталась масштабна пожежа.  

Ситуація на Запоріжжі: останні новини 

  • У Генеральному штабі ЗСУ раніше зазначали, що окупанти зазнають шалених втрат та через це не мають куди подіти поранених військових.
  • Зокрема, у Бердянську окупанти облаштували ще 3 лікарні, куди масово звозять поранених російських вояк. 
  • Узагалі, "бавовна" не дає спокійно жити окупантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Так, 16 січня в Бердянську пролунало від 3 до 5 вибухів. Під час "бавовни" раптово і випадково загинув державний зрадник, колаборант Олексій Кічигін.
  • А 24 січня у Бердянську підірвали авто колаборантки Мамай. Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

Автор: Анастасія Лукашевська