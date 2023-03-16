В окупованому Бердянську горів відпочинковий комплекс: там полюбляли відпочивати окупанти
Гостьовий комплекс "Світлана" палав усю ніч. Бердянські партизани повідомляють, що окупанти сполошилися й підняли гвинтокрили.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що інцидент трапився увечері 15 березня. Пожежа трапилася на Косі у Бердянську на вулиці Ратманова, інформує 24 Канал.
До теми ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять
Відпочивальний комплекс згорів ущент
У відпочивальному комплексі сталася пожежа – загорівся гостьовий комплекс із трактиром. Станом на зараз, причини займання невідомі. Бердянські партизани повідомляють, що цей комплекс був одним з улюблених місць окупантів. Вороги часто приїздили сюди на відпочинок.
Комплекс "Світлана" до окупації / Фото із соцмереж
За словами окупантів, під час пожежі ніхто не постраждав. Проте місцеві жителі заявляють, що "гвинтокрили сполошилися та літали весь вечір".
Дивіться на карті, де розташований комплекс:
Власницею відпочиванкового комплексу є відома у місті Бердянську підприємиця Світлана Воробйова. Її заклади продовжили працювати в окупації. Довгий час Воробйова також була депутаткою міськради, балотувалася до Верховної Ради 8-го скликання.
Більше фото з місця події у каруселі / Фото з місцевих телеграм-каналів:
Ситуація в окупованому Бердянську: останні новини
- Ввечері 7 березня у Бердянську зайнялася потужна пожежа, заграву від якої бачило майже все місто. За словами місцевих, це нібито наслідки "прильоту".
- На базі відпочинку "Райський куточок" раніше також сталася пожежа. Окупанти заявили, що загорівся шпиталь, проте про постраждалих та загиблих не повідомляли.
- У Бердянську окупанти пострілами розігнали пенсіонерів, які прийшли по виплати. Зранку утворилася велика черга біля поштового відділення, утворилася тиснява – люди виламали двері поштового відділення. Тоді й "відреагувала" так звана "міліція".