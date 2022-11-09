Чи бере Папа Римський участь у процесі обміну полоненими: неочікувана заява Арестовича

9 листопада 2022 , 15:18
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Джерело:

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У Ватикані раніше говорили про те, що Папа Римський залучений до процесу обміну полоненими між Росією та Україною. Олексій Арестович відзначив тут один цікавий момент.

Якщо Франциск таки бере участь в обміні полоненими, то це пояснює його обурливі висловлювання, пов'язані з війною. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Ну може й так, чому ні (Папа залучений до обміну – 24 канал). Можливо, тепер мої любі земляки зможуть по-іншому оцінити слова Папи Римського, які тяжать до балансу між сторонами
– відповів Арестович.

Мовляв, тепер ясно, чому Франциск робить такі заяви. Якщо він бере участь в обміні полоненими, то не може бути "різким в оцінках". 

Арестович розповів, чи бере Папа Римський участь в обміні полоненими: відео

 

Останні обурливі слова понтифіка

  • Нещодавно Папа висловив здивування, як росіяни можуть вбивати українців, якщо вони, мовляв, "великий народ". При цьому Франциск додав, що "поважає російський гуманізм".
  • Російську пропагандистку Дарію Дугіну, яка була донькою ідеолога "русского міра", понтифік назвав "невинною жертвою війни". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що від таких слів Папи "розривається українське серце".
  • На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава католицької церкви засуджував постачання зброї для наших військових.

Автор: Софія Мінджоса