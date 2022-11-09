Чи бере Папа Римський участь у процесі обміну полоненими: неочікувана заява Арестовича
Джерело:ФЕЙГИН LIVE
У Ватикані раніше говорили про те, що Папа Римський залучений до процесу обміну полоненими між Росією та Україною. Олексій Арестович відзначив тут один цікавий момент.
Якщо Франциск таки бере участь в обміні полоненими, то це пояснює його обурливі висловлювання, пов'язані з війною. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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Ну може й так, чому ні (Папа залучений до обміну – 24 канал). Можливо, тепер мої любі земляки зможуть по-іншому оцінити слова Папи Римського, які тяжать до балансу між сторонами
– відповів Арестович.
Мовляв, тепер ясно, чому Франциск робить такі заяви. Якщо він бере участь в обміні полоненими, то не може бути "різким в оцінках".
Арестович розповів, чи бере Папа Римський участь в обміні полоненими: відео
Останні обурливі слова понтифіка
- Нещодавно Папа висловив здивування, як росіяни можуть вбивати українців, якщо вони, мовляв, "великий народ". При цьому Франциск додав, що "поважає російський гуманізм".
- Російську пропагандистку Дарію Дугіну, яка була донькою ідеолога "русского міра", понтифік назвав "невинною жертвою війни". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що від таких слів Папи "розривається українське серце".
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава католицької церкви засуджував постачання зброї для наших військових.