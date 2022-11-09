Чи бере Папа Римський участь у процесі обміну полоненими: неочікувана заява Арестовича

У Ватикані раніше говорили про те, що Папа Римський залучений до процесу обміну полоненими між Росією та Україною. Олексій Арестович відзначив тут один цікавий момент.

Якщо Франциск таки бере участь в обміні полоненими, то це пояснює його обурливі висловлювання, пов'язані з війною. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Ну може й так, чому ні (Папа залучений до обміну – 24 канал). Можливо, тепер мої любі земляки зможуть по-іншому оцінити слова Папи Римського, які тяжать до балансу між сторонами

– відповів Арестович.

Мовляв, тепер ясно, чому Франциск робить такі заяви. Якщо він бере участь в обміні полоненими, то не може бути "різким в оцінках".

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