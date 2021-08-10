На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: фото
10 серпня 2021 , 23:33Читать новость на русском
Джерело:Тваринний світ України
У Бердянську на берег з Азовського моря винесло чудернацьких створінь. Однак, як з'ясувалось, це були мідії з яйцекладкою рапана.
У мережі зазначили, що цих хижих скельних равликів в Азовському морі бути не повинно. Оскільки водойма є недостатньо солоною для їхнього існування.
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Світлинами знахідки поділилася Людмила Карпенко у фейсбук-спільноті "Тваринний світ України".
Ніби диковинні тваринки. Азовське море. Бердянськ, Запорізька область 6 – 7 серпня 2021 року,
– підписала фото жінка.
На березі Азовського моря знайшли химерних створінь / Фото Людмили Карпенко
- Через це відпочивальники майже не купаються в Азовському морі, лише деякі заходять у воду та й ті по коліна.