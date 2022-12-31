До березня у росіян будуть явні проблеми з боєприпасами, – ГУР про те, чи достатньо їх в Україні

Росіяни постійно збільшують терміни між масованими ракетними обстрілами й зменшують кількість ракет в одному залпі. Кирило Буданов сказав, що ракет у країни-агресорки лишилось небагато, а скоро будуть відчутні проблеми й з боєприпасами.

В ефірі новинного телемарафону начальник ГУР Кирило Буданов оцінив можливості окупантів. У них вже очевидна недостача ракет, а скоро будуть явні проблеми з боєприпасами. Про це пише 24 канал.

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Через кілька місяців у Росії не вистачатиме артилерійських боєприпасів

Вже в березні цього року у російських сил будуть явні проблеми з запасами боєприпасів, зокрема артилерійських. Кирило Буданов заявив, що запаси боєприпасів в окупантів скоротяться до 30%.

Вони вже давно пішли ва-банк. Це питання так широко зараз ще не тиражується, але в них вже з’явилися значні проблеми зі звичайними видами озброєння, мається на увазі з артилерійськими боєприпасами, там теж буде катастрофа. Ну давайте казати так: до березня проблеми з боєприпасами будуть дуже явні,

– сказав він.

Начальник ГУР додав, що через брак боєприпасів навесні кількість застосованих російськими загарбниками за добу боєприпасів впаде до 10 – 15 тисяч.

Чи вистачить боєприпасів в Україні

Поки що Україна не дійшла до паритету з Росією по озброєнню. Буданов зізнався, що якби не допомога від інших країн, нашим захисникам не було б чим стріляти. Засоби ураження були б, проте боєприпаси були б відсутні. Наразі це найголовніше проблема для України – забезпечити себе боєприпасами. Ми налагоджуємо їх виробництво, замовляємо та купляємо у партнерів. У Росії зараз те саме.

Росія не прораховувала те, що війна буде займати багато часу. Тож зараз окупанти змушені скоротити кількість боєприпасів, які раніше використовували за добу. Якщо на початку повномасштабного вторгнення цей показник був 60 тисяч, то зараз він становить 19 – 20 тисяч.

З часом Україна отримає паритетність в озброєнні з Росією. Адже ми будемо продовжувати виробляти нові боєприпаси й нам їх постачатимуть наші партнери. А все, на що можуть зараз розраховувати окупанти, це залишок та власні виробничі потужності. Ну й на зовсім невелику кількість країн, які, теоретично, зможуть трішки допомогти Росії з озброєнням.