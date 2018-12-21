Берінчик і Крістобаль провели процедуру зважування
Український боксер Денис Берінчик (9-0, 6 КО) та філіппінець Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) провели офіційну процедуру зважування.
Український чемпіон світу WBO International Денис Берінчик переважив філіппінця під час офіційної процедури зважування, інформує Sport Arena.
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Українець показав на вагах 61,2 кг, а його супротивник - 60,6 кг.
Нагадаємо, що бій Берінчик – Крістобаль за пояс WBO International відбудеться 22 грудня в Броварах і стане головним поєдинком вечора. Початок бою – о 22:30.
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Джерело: 24 Канал
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