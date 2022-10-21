У Бериславі на Херсонщині припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади

Російські окупанти продовжують втікати з Херсонщини. Зокрема, у Бериславі припинили діяльність усі органи окупаційної влади.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ. Захисники зазначили, що окупанти досі намагаються утримувати тимчасово захоплені території та навіть наступати на деяких напрямках.

Цікаво 10 іранських інструкторів ліквідовані в Україні, – ЗМІ

Окупанти втікають з Берислава

Попри вигадки російських пропагандистів про те, що Росія залишиться на тимчасово окупованих територіях України назавжди, самі загарбники в це не вірять. Зокрема, на Херсонщині, за вже усталеною традицією, вони збирають награбоване та втікають.

За наявною в Генштабі ЗСУ інформацією, усі органи окупаційної влади у місті Берислав з 19 жовтня припинили свою діяльність.

Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном,

– розповіли захисники.

Нагадаємо, що в Бериславі окупантам жилося доволі неспокійно. Один прицільний залп HIMARS знищив в місті:

поліцейський відділок,

окупаційну адміністрацію,

склад з боєприпасами.

За словами аналітика, ЗСУ вже майже 2 місяці "прочищають" собі шлях для наступу на Херсон. Українські захисники цілодобово знищують не лише матеріально-технічні склади, а й пункти управління.

Росіяни тікають з Херсонщини: головне

Джерела 24 каналу в спецслужбах розповіли, що Херсон ніби вимер. Російські окупанти, як і численні рази до цього, втікають, вивозячи із собою награбоване – техніку, меблі та навіть автівки ДСНС і швидкі.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також прокоментував втечу частини російських підрозділів з правобережжя Херсонщини. За його словами, замість них туди відправили десантників, щоб під прикриттям загарбникам вдалося втекти з мінімальними втратами.

У спецслужбах також повідомили, що після оголошення так званого "воєнного стану" окупанти втікають з Херсона на цивільних автівках. "Асвабадітєлі" не зраджують своїм переконанням та продовжують прикриватися мирними жителями.

Буде цікаво – ЗСУ підходять впритул до Берислава: дивіться відео