ЗСУ повністю звільнили Бериславський район Херсонщини: перед втечею окупанти все замінували

Збройні Сили України звільнили від російський окупантів Бериславський район, що на Херсонщині. Однак перед втечею загарбники все замінували.

Вибухонебезпечні предмети російські окупанти залишили у медичних закладах, житлових будинках та лісосмугах. Про це повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов в ефірі національного телемарафону.

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Окупанти все замінували у Бериславському районі

Як розповів Літвінов, у нещодавно звільнених населених пунктах, зокрема, в самому місті Берислав, тривають стабілізаційні заходи. Російські загарбники під час відходу замінували практично все.

Це об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, медичні заклади та заклади освіти, лісосмуги. У Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач, зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Тому місто залишається без електроспоживання, також відсутнє газо- та водопостачання. Крім того, в місті Берислав 11 водонапірних свердловин, є інформація, що деякі з них заміновані,

– зазначив очільник РВА.

За словами Літвінова, окупанти продовжують обстрілювати деокупований Бериславський район, тому вкрай важко провести розмінування території та об’єктів критичної інфраструктури. Тому гуманітарну допомогу мешканцям району доставлять одразу, як тільки це дозволить ситуація з розмінуванням.

"Людям потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, пігулки для знезараження питної води. Наразі все заміновано, тому військові займаються, в першу чергу, розмінуванням критичної інфраструктури. Як тільки безпекова ситуація дозволить, ми все туди направимо", – наголосив Літвінов.

Очільник районної військової адміністрації радить місцевим жителям евакуюватися, оскільки зима буде дуже складною.

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Про масові поховання на Херсонщині говорити поки зарано, однак перші докази цього від журналістів уже є. Так, кореспонденти видання "Радіо Свобода" виявили на кладовищі у Херсоні сліди ймовірних масових поховань.

12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації.

Жителів Херсонської області закликали евакуюватися до більш безпечних регіонів, адже ворог зруйнував всю інфраструктуру і, ймовірно, продовжить обстріли. Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, можна зателефонувати на гарячу лінію ОВА: 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

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