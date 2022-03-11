Беріть воду і зберігайте спокій: в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації
Джерело:телеграм-канал "Укрзалізниці"
За час війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого, мільйони українців були змушені покинути свої домівки та міста й евакуюватися туди, де безпечніше.
У цьому їм допомагає Укрзалізниця, потяги якої, за даними 9 березня, транспортували у західні області та закордон близько 2 мільйонів людей. Попит на це, на жаль, не вщухає, тож перевізник нагадав правила та поради, які допоможуть евакуюватися.
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Правила безпечної евакуації
Отож, що потрібно знати та пам'ятати для безпечної евакуації потягом:
- оберіть потрібний маршрут заздалегідь – переліг поїздів публікують на офіційному телеграм-каналі близько 21:00;
- дістаньтеся до вокзалу – там безпечно і звідти вас зможуть вивезти;
- обов'язково візьміть із собою невелику сумку, 1,5 літра води та документи;
- не залишайте домашніх улюбленців – їх також можна брати у поїзд;
- сідайте у поїзд у порядку черги – спочатку пасажири з квитками, діти, жінки, а потім усі інші.
На вокзалі варто уважно стежити за повідомленнями на табло, оголошеннями з гучномовців. Також необхідну інформацію можна уточнити у працівників або волонтерів. Під час очікування рейсу пасажири зможуть отримати їжу, воду та першу медичну допомогу.
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