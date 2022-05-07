Влада Берліна з незрозумілих причин прийняла дуже провокативне рішення. Державна символіка України якимось дивним чином прирівняна до сепаратистської.

8 та 9 травня у Берліні планується проведення різноманітних заходів. Щоправда, деякі умови їх проведення можуть спричинити неабиякий скандал.

Читайте також Байден оголосив про нову допомогу для України: додаткові боєприпаси, радари та інше обладнання

Заборона української символіки на заходах у Берліні

Берлінська влада з незрозумілих причин вирішила заборонити державну символіку України на заходах, які будуть проводитися 8 та 9 травня. Відповідний документ має місцева поліція.

Повідомляється, що державна символіка України якогось дива прирівняна до символіки росіян та сепаратистів. Причини такого рішення берлінських чиновників не повідомляється, а, зважаючи на брак часу, оскаржити його буде складно.

Повідомляється, що українські активісти домовилися з місцевою владою про проведення мирної акції з вшанування жертв Другої світової війни, в часи якої з життям попрощалися мільйони українців. За попередніми підрахунками, участь в акції мали взяти приблизно 20 тисяч осіб.

Спочатку влада Берліна надала згоду, але 6 травня наші активісти отримали лист від поліції про те, що використовувати державну символіку України під час відвідування пам'яток Другої світової війни буде заборонено. окрім того, на локаціях чомусь заборонено перебувати представникам українських організацій. Окрім того, під забороною українські військові пісні та марші.

Так, під заборону потрапили символіка Росії, СРСР, так званих псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР", а також літер "V" або "Z". Але що робить у такому товаристві символіка України влада Берліна не пояснює.

Наближення 9 травня: коротко про головні події

На день Перемоги російський диктатор Володимир Путін знову збирається погрожувати Заходу. Наразі важко передбачити, які ще епічні кроки придумали росіяни – від них можна очікувати чого завгодно.

Українців закликають зберігати пильність, турбуватися про власну безпеку, реагувати на сигнали повітряної тривоги, уникати скупчень та дотримуватися всіх рекомендацій, які надасть влада. Ворог може готувати масштабні удари та цинічні провокації, тому кожен українець має долучитися до того, щоб ворогу на вдалося втілити свої плани.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами G7. Подія приурочена до 9 травня та покликана показати Путіну, що йому не вдасться перемогти Україну, адже її підтримує увесь світ.

Дивіться також – Байден 9 травня підпише ленд-ліз для України: відео