На вулицях Берліну місцеві жителі помітили плакати із гаслом "Помстися", повідомляє 24 Канал із посиланням на Berliner Zeitung.

Що зображено на листівках?

Окрім заклику помститись на листівці зображене чорно-біле фото зі змученими німецькими військовополоненими.

Під фото розміщений QR-код, за яким можна безпосередньо перейти на офіційний вебсайт Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Photographiert in Berlin...'nimm Deine Revanche'...Revanche für die Befreiung vom Faschismus, Seite an Seite mit den ukrainischen Nazis. Nur zu, ab an die Ostfront - auf daß Euch eine russische FAB-Bombe zum Grillhähnchen transformiert! pic.twitter.com/OcXCsznIpC — Bunker Wolf (@BunkerWolf45830) September 26, 2025

Де помітили такі плакати?

Вперше такі листівки помітили 19 вересня у кількох місцях адміністративного округу Берліна Шарлоттенбург-Вільмерсдорфа. Про це місцеві жителі написали в своїх соцмережах.

Їх прибрали лише через три дні, можливо, навіть пізніше,

– розповідає мешканка.

Як місцеві жителі ставляться до цієї кампанії?

Як зазначає видання, серед більшості місцевих жителів така кампанія викликала обурення та негативну реакцію.

Мовляв, нічого проти війни в України вони не мають, ба більше – засуджують російську агресію. Проте вербувати німецьких громадян для участі в цій війні вважають неприйнятним.

До слова, німецький журналіст Маркус Гайнц повідомив у своїх соцмережах, що подав кримінальну заяву до Берлінської прокуратури.

Я шокований не лише закликом до «помсти», але й тим фактом, що українці, замість того, щоб захищати свою країну, приїжджають до Німеччини та просять нас воювати за них. Це не наша війна!

– пише журналіст.

In Berlin werden auf Flyern in strafbarer Weise Soldaten für die internationale Legion der ukrainischen Armee angeworben. Auf einem Bild sind deutsche Kriegsgefangene abgebildet mit der Botschaft „Nimm deine Revanche [an Russland].“



Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Berlin zu… pic.twitter.com/Qb5EJYkFlL — Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) September 25, 2025

