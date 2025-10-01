На вулицях Берліну місцеві жителі помітили плакати із гаслом "Помстися", повідомляє 24 Канал із посиланням на Berliner Zeitung.
Читайте також По-справжньому абсурдно: у Німеччині вважають, що українці повинні більше працювати
Що зображено на листівках?
Окрім заклику помститись на листівці зображене чорно-біле фото зі змученими німецькими військовополоненими.
Під фото розміщений QR-код, за яким можна безпосередньо перейти на офіційний вебсайт Інтернаціонального легіону ЗСУ.
Де помітили такі плакати?
Вперше такі листівки помітили 19 вересня у кількох місцях адміністративного округу Берліна Шарлоттенбург-Вільмерсдорфа. Про це місцеві жителі написали в своїх соцмережах.
Їх прибрали лише через три дні, можливо, навіть пізніше,
– розповідає мешканка.
Як місцеві жителі ставляться до цієї кампанії?
Як зазначає видання, серед більшості місцевих жителів така кампанія викликала обурення та негативну реакцію.
Мовляв, нічого проти війни в України вони не мають, ба більше – засуджують російську агресію. Проте вербувати німецьких громадян для участі в цій війні вважають неприйнятним.
До слова, німецький журналіст Маркус Гайнц повідомив у своїх соцмережах, що подав кримінальну заяву до Берлінської прокуратури.
Я шокований не лише закликом до «помсти», але й тим фактом, що українці, замість того, щоб захищати свою країну, приїжджають до Німеччини та просять нас воювати за них. Це не наша війна!
– пише журналіст.
Як Німеччина підтримує Україну у війні?
Німеччина планує приєднатись до організації гарантій безпеки для України. Допоможе посилити українські системи ППО та налагодити виробництво ракет в Україні.
На саміті "коаліції рішучих" обговорювалось питання покращення далекобійних спроможностей України. Берлін наголосив, що озброїть 4 механізовані бригади, постачаючи близько 480 бронетранспортерів та інших піхотних машин на рік.
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.