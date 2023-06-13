"Бунга-бунга" дружба: журналісти з'ясували, яке значення мав покійний Берлусконі для Путіна

В Італії 12 червня помер колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. З його смертю Владімір Путін втратив одного з небагатьох друзів, які залишилися у нього в Європі.

Як пишуть західні аналітики, багаторічна дружба Путіна з колишнім італійським прем'єр-міністром була настільки ж суперечливою, наскільки й вирішальною для цементування зв'язків між двома країнами.

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Тісні стосунки Путіна та Берлусконі часто викликали здивування у дипломатичних колах. Так, до прикладу, одного разу Берлусконі подарував кремлівському диктатору простирадла із зображенням двох чоловіків, що потискають один одному руки.

Також Берлусконі заявляв, що Путін якось надіслав йому 20 пляшок горілки на день народження і "дуже милого листа", в якому він стверджував, що кремлівський диктатор назвав його "номером один серед п'яти своїх найкращих друзів".

Якими були їхні стосунки

Дехто припускав, що мільярдер Берлусконі та Путін укладали таємні бізнес-угоди. Інші вказували на розширення російсько-італійських торговельних відносин, особливо в галузі енергетики,

Обидва лідери часто бачилися разом: на змаганнях з екстремальних видів спорту в Росії, сміючись на міжнародних пресконференціях, а також у повному спорядженні для гірськолижних поїздок разом з поплічником Путіна, колишнім прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.



Політики посміхаються, стоячи біля пожежі у заповіднику в Росії у 2003-му / Фото AFP

Їх часто фотографували разом. Сам Берлусконі про стосунки з Путіним казав так:

Путін ніколи не просив мене про жодну послугу, і я ніколи не просив його про послугу.

Однак дружба, яка, здавалося б, ґрунтувалася на взаємній вигоді і щирій прихильності, часто супроводжувалася скандалами.

Після того, як Берлусконі пішов у відставку у 2011 році на тлі численних скандалів, включаючи звинувачення в тому, що він платив за секс з неповнолітньою секс-працівницею (звинувачення, в якому його пізніше виправдали), Путін підтримав його.

У 2015 році Україна заборонила Берлусконі в'їзд в країну на 3 роки після того, як він разом з Путіним відвідав Крим, в який Росія вторглася і незаконно анексувала роком раніше.

А минулої осені – через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну, яке перетворило Путіна на вигнанця на міжнародній арені – в італійські ЗМІ просочився запис, на якому Берлусконі хвалиться, що відновив зв'язки з Путіним.

Смерть кращого друга Путіна

Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Його госпіталізували у п'ятницю, 9 червня, проте лікарі стверджували, що ситуація "не критична". Однак вже 12 червня серце 86-річного політика припинило битися. Експрем'єр протягом 45 тижнів проходив курс лікування від пневмонії, пов'язаної із хронічною лейкемією.

Після інформації про смерть італійського політика Путін назвав Берлусконі "дорогим другом".

Для мене Сільвіо був дорогою людиною, справжнім другом. Я завжди щиро захоплювався його мудрістю, здатністю приймати виважені, далекоглядні рішення навіть у найскладнішій ситуації,

– сказав кремлівський диктатор.

Додамо, що Берлусконі виправдовував російську агресію проти України, стверджуючи, що російський народ і його міністри підштовхнули Путіна до війни. Він переконував, що метою кровопролитного вторгнення є створення "уряду гідних людей" у Києві.