Берлусконі – у реанімації у важкому стані: у нього діагностували лейкемію
Джерело:Corriere della Sera
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні. Друг Владіміра Путіна перебуває у реанімації в міланській лікарні від ранку 5 квітня.
Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії через серцево-судинні проблеми. Його госпіталізували 5 квітня з респіраторним дистресом (дихальна недостатність).
Дивіться також Берлусконі надумав, що єдиний зможе переконати свого друга Путіна припинити війну, – ЗМІ
Берлусконі у стабільному стані
Стан колишнього прем'єра Італії стабільний. "Сільвіо Берлусконі перебуває у важкому, але стабільному стані", – повідомили парламентські джерела партії Берлусконі Forza Italia.
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО повідомив, що Берлусконі госпіталізували, тому що попередня проблема не була вирішена.
Він уточнив, що не зміг безпосередньо поспілкуватися з Берлусконі, оскільки був зайнятий на інших зустрічах і без телефону.
Берлусконі в останні роки неодноразово страждав від нападів нездужання і лише минулого тижня вийшов з лікарні.
Берлусконі розкритикував Мелоні за зустріч із Зеленським
- Наприкінці лютого Сільвіо Берлусконі розкритикував зустріч італійської прем'єрки Джорджії Мелоні та Володимира Зеленського в Брюсселі. Колишній лідер Італії сказав, що не зустрівся б із Зеленським, якби був прем'єром.
- Він звинуватив українського президента у війні з Росією. Берлусконі вважає, що якби Зеленський припинив "атакувати" Донбас, то російський напад на Україну не стався б взагалі.
- У відповідь уряд Мелоні запевнив, що Італія підтримує Україну. Натомість в МЗС України заявили, що Берлусконі вирішив продемонструвати лояльність російському диктатору Путіну, як робив це до цього із Муаммаром Каддафі.
- Володимир Зеленський більш жорстко відповів на риторику Берлусконі під час пресконференції з Мелоні. Глава держави зазначив, що дім Берлусконі ніколи не бомбили й друг колишнього прем'єра Італії, Владімір Путін, не відправляв у його країну танки.
- Зеленський запросив Берлусконі в Україну подивитися на жахи війни.