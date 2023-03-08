Чи звільняють від мобілізації військовозобов'язаного з онкозахворюванням

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Є окремі випадки, коли чоловіки непридатні до військової служби.

Так, до армії не можуть призвати через наявність певних хвороб, зокрема онкозахворювань. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Військового з онкозахворюванням звільняють від мобілізації

Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:

первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Зауважимо, що інші онкозахворювання роблять непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним – у воєнний.

Коли в Україні можуть оголосити цільову мобілізацію

Тимчасова непридатність або обмежена придатність в таких випадках визначається індивідуально.

В Україні можуть оголосити цільову мобілізацію, але уже після завершення бойових дій на території нашої держави.

Так, такий вид мобілізації можуть оголосити для ліквідації наслідків воєнних дій та відновлення тих міст або селищ, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Якщо на території України буде оголошено цільову мобілізацію, до неї залучатимуть працездатне населення, що не підлягає призову на військову службу та не має обмежень за віком та станом здоров'я.