Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у липні

Наприкінці липня 2024 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Сталі відомі деякі деталі цієї бесіди.

Їх розкрив глава України в інтерв'ю американському журналісту CNN Фаріду Закарії. Він розповів, що Трамп висловив прихильність нашій державі та розуміння, як складно вижити під час війни.

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Що сказав Трамп Зеленському під час розмови

В інтерв'ю президент України розповів, що поділиться з мирним планом з обома кандидатами в президенти США – Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, а також з чинним американським президентом Джо Байденом. Він назвав це чесним і правильним рішенням. Лише після цього мирний план оприлюднять суспільству.

Також Володимир Зеленський прокоментував поведінку Трампа під час дебатів з Гарріс 10 вересня, на яких той двічі ухилявся від прямої відповіді на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, та казав, що її закінчення в інтересах США.

Зеленський в інтерв'ю сказав, що не розуміє цих заяв Трампа, бо не знає, що він мав на увазі.

Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей. Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову… Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію,

– сказав президент України.