11:32
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Бейонсе знову засвітила округлий живіт і підігріла чутки про вагітніть

281 Читать новость на русском
Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американська поп-діва Бейонсе, яка в рамках гастрольного туру "OTR II" зараз перебуває в Парижі, виконала на сцені свій традиційний виступ і знову дала привід для чуток про вагітність.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Зірка вийшла на сцену Парижа в обтягуючому боді і коротких шортах, які помітно виділили її округлий живіт. Фанати біля сцени не тямили себе з емоцій і залишали в мережі безліч запитань, чи справді вагітна Бейонсе і коли вона сповістить про це всю свою публіку.

Читайте також: Бейонсе вагітна? – шанувальники помітили у співачки округлий живіт

Поки що Бейонсе і її чоловік-репер Jay-Z, який разом з нею гастролює світом, не дають жодних коментарів з приводу третьої вагітності, але попередні припущення все ж дуже схожі на очікування четвертої дитини.


Бейонсе на концерті в Парижі


Бейонсе на концерті в Парижі

Читайте також: У Бейонсе розгледіли вагітний животик під об’ємною сукнею: фото

Варто нагадати, що у подружжя музикантів вже є 6-річна донька Блю Айві і двоє однорічних близнюків Румі і Сер.

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
сьогодні, 11:01 Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
160
ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
сьогодні, 10:01 ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
468
Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
сьогодні, 08:43 Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
Михайло Поживанов 659
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 липня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 2237
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
17 липня, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 7349
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук