Бейонсе знову засвітила округлий живіт і підігріла чутки про вагітніть

Американська поп-діва Бейонсе, яка в рамках гастрольного туру "OTR II" зараз перебуває в Парижі, виконала на сцені свій традиційний виступ і знову дала привід для чуток про вагітність.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Зірка вийшла на сцену Парижа в обтягуючому боді і коротких шортах, які помітно виділили її округлий живіт. Фанати біля сцени не тямили себе з емоцій і залишали в мережі безліч запитань, чи справді вагітна Бейонсе і коли вона сповістить про це всю свою публіку.

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Поки що Бейонсе і її чоловік-репер Jay-Z, який разом з нею гастролює світом, не дають жодних коментарів з приводу третьої вагітності, але попередні припущення все ж дуже схожі на очікування четвертої дитини.



Бейонсе на концерті в Парижі



Бейонсе на концерті в Парижі

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Варто нагадати, що у подружжя музикантів вже є 6-річна донька Блю Айві і двоє однорічних близнюків Румі і Сер.