Ізраїль схвалив наступний етап операції проти Лівану: по Бейруту завдають ударів

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив наступний етап операції проти Лівану. Як повідомляють у ЗМІ, нині авіація ЦАХАЛ наносить авіаудари по Бейруту.

Про це повідомляє CNN. У мережі також публікують кадри з потужними вибухами у столиці Лівану.

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Ізраїль міг завдати ударів по Бейруту

Як пишуть у ЗМІ, Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив "наступну фазу" операції проти "Хезболли". Це відбулося напередодні очікуваного наземного вторгнення на територію Лівану.

Ізраїль також проінформував США про "низку операцій" на території Лівану. Нині у мережі повідомляють, що військово-повітряні сили ЦАХАЛ бомбардують південні передмістя Бейрута.

У мережі публікують кадри з потужними вибухами. Однак наразі офіційних коментарів немає.

Вибух у Бейруті: дивіться відео

У мережі також пишуть, що спалахнули пожежі. На одному з опублікованих відео видно, що густий стовп диму вже розтягнувся на десятки метрів.

Стовп диму у столиці Лівану: дивіться відео

Вибухи та дим у Бейруті: дивіться відео

Раніше Ізраїль створив закриту військову зону біля кордону з Ліваном. Мовиться про північні прикордонні громади Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі.