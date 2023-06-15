Без фахівців "РосГідро" не обійшлося, – гендиректор Укргідроенерго про підрив Каховської ГЕС

Окупанти зізналися, що підірвали Каховську ГЕС. Проте тут, ймовірно, не обійшлося й без проєктного інституту та фахівців "РосГідро".

Тож в підготовці екоциду брало участь набагато більше персонажів. Про це 24 Каналу сказав генеральний директор Укргідроенерго Іван Сирота.

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Незрозуміло, на що розраховували

Найімовірніше, в архівах у росіян залишалася станція ще з часів Радянського Союзу. Але консультанти й проєктанти були потрібні. Слабкі місця мали підказати фахівці, бо військові не знають цієї тематики. Розлом станції зафіксований у чотирьох місцях.

Підриви відбувалися під водою. Для того, щоб досягнути такого результату, потрібен і час, і достатньо вибухівки закласти. Плюс водозливна гребля. Наслідки усі побачать, але там консультували фахівці,

– запевнив Сирота.

Заяви російських злочинців про те, що вони буцімто "не розрахували" – це суцільна брехня. Фахівець вважає, що насправді усе було розраховано. Окупанти розуміли, що їм недовго залишалося тримати цю станцію. Це була показова вистава.

Також вони прекрасно розуміли, що залишають Херсон без води. Якщо вони залишають Херсон без води, значить вони не мають надії залишити місто за собою,

– припустив генеральний директор Укргідроенерго.

Росіяни заявляли, що мають окупувати нашу територію, зробити сухопутний коридор. Вони вважали, що Україна робить екологічну катастрофу для Криму, тож їм треба зруйнувати побудовану дамбу, щоб вода йшла на територію півострова.

"І тут вони підривають Каховську ГЕС, прекрасно розуміючи, що води в Крим вже не буде взагалі. На що тоді вони розраховують? Яка в них логіка?", – підсумував Іван Сирота.

Підрив Каховської ГЕС: що потрібно знати