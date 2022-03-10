Без гумору на війні не можна, але розбомблений пологовий тепер завжди поруч, – Арестович

9 березня окупанти знищили пологовий будинок у Маріуполі, внаслідок чого поранено багато вагітних жінок. Такий цинізм українці ніколи не пробачать окупантам.

І якщо раніше політики намагалися жартувати, щоб підняти дух народу під час війни, то тепер всі згадуватимуть росіянам моторошний обстріл пологового.

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Радник глави ОП Олексій Арестович каже, що противник майже не має просувань – хіба що просування в загробне життя окремих солдатів та цілих підрозділів.

Проблема в тому, що іронію тепер підточує доля Маріуполя. Без гумору не обійтися, особливо на війні, але розбомблений пологовий будинок тепер завжди поряд,

– заявив чиновник.

За словами Арестовича, Маріуполь вороги накрили, але у них немає сили зайти в нього, бо всі поляжуть там.

У середу, 9 березня, російська армія завдала цинічного авіаудару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Через російські бомби загинуло троє людей, серед них – дитина, ще 17 осіб постраждало.

Додамо, що за 4 години до того, як скинути бомби на пологовий будинок у Маріуполі, речниця російського МЗС Марія Захарова збрехала, нібито ЗСУ вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували вогневі позиції.

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