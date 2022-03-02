Без іноземних фільмів: ще одно велика компанія призупинила свою співпрацю з Росією

2 березня 2022 , 01:10
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Джерело:

Інтерфакс

Цинічна війна Росії проти України сколихнула увесь світ. Все більше компаній реагують на цю ситуацію. Зокрема, у Universal заявили про призупинення показу своїх фільмів в кінотеатрах Росії.

Серед картин, які мали вийти в прокат у Росії – номінант на премію "Оскар" Белфаст", який зняв Кеннет Брана.

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Росія залишається без іноземних фільмів 

Universal Pictures призупиняє заплановані прокати картин у кінотеатрах у Росії,
– йдеться у заяві компанії. 

Раніше про схожі рішення повідомили й інші компанії з цього сектору. Наприклад,

  • Компанія The Walt Disney Company повідомила, що призупиняє показ своїх фільмів у Росії;
  • Компанія Warner Bros. вирішила відкласти прем'єру фільму "Бетмен",
  • Корпорація Sony Pictures" поставить на паузу майбутні релізи в Росії.
  • Також про рішення призупинити прокат картин у Російській Федерації повідомила компанія Paramount.

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Автор: Віта Свірневська