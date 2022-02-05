Без коментарів: ірландські ВПС показали російський крейсер під прицілом

Службовці військово-повітряних сил Ірландії показали російським ракетний крейсер під прицілом. Таким чином вони відреагували на інформацію про маневри флоту країни-агресора в Атлантичному океані.

Про це повідомив засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко. Він зазначив, що 4 лютого російські пропагандисти опублікували репортаж з борту судна "Маршал Устинов" про "навчання".

Читайте також Змовчали про агресію Росії щодо України: прем'єр Ірландії обурився поведінкою опозиції

На офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель,

– вказав Роман Бурко.

Варто зауважити, що цим судном виявився той самий російським ракетний крейсер "Маршал Устинов".

Росія змінила заплановане місце "навчань" біля берегів Ірландії через тиск рибалок , які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони проводять вилов.

Текст публікації Романа Бурка:

Цікаві спостереження від волонтерів InformNapalm.

9 годин тому телеканал МО Росії "Звєзда" поширив сюжет про військові маневри Північного флоту Росії, кореспонденти перебували на борту російського військового ракетного крейсера "Маршал Устинов".

3 години тому на офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель.

І це і є той самий крейсер "Маршал Устинов".