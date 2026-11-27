Володимир Зеленський 27 листопада провів переговори з Джорджею Мелоні щодо низки робочих питань. Він підтвердив, що нещодавня операція в Лівії пройшла без попереднього узгодження з європейськими партнерами.

Про це президент повідомив у соцмережі X.

Що Зеленський сказав про операцію в Лівії?

27 листопада Володимир Зеленський повідомив про розмову з главою італійського уряду Джорджею Мелоні. Серед іншого, сторони обговорили питання, які зараз стоять перед Україною та її партнерами.

Президент підтвердив, що українська операція на території Лівії не була попередньо узгоджена з європейськими союзниками.

Я також наголосив на нашому зобов'язанні забезпечити обмін усією необхідною інформацією між нашими відповідними органами влади та підтримувати пряме, регулярне та ефективне спілкування,

– сказав президент.

Нагадаємо, йдеться про операцію українських сил поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої морські дрони затопили російський корвет "Меркурій", на борту якого перебував вертоліт Ка-27. Також українські військові уразили суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснював, що українські дипломати взаємодіють із представниками країн, поблизу чиєї інфраструктури або в чиїх водах проводять операції українські сили. Він наголошував, що ЗСУ не атакують без координації з міжнародними партнерами.

Однак міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не отримував попереджень про операцію проти російських кораблів поблизу Бенгазі. За його словами, жодної попередньої координації з італійською стороною не було.