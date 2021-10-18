Без матері залишилися 3 дітей: у ДТП на Волині загинула молода жінка
18 жовтня 2021 , 03:09Читать новость на русском
Джерело:"БУГ"
Смертельна аварія сталася у суботу, 16 жовтня у Володимирі-Волинському. У ДТП на вулиці Зимнівській загинула 28-річна жінка.
Без матері залишилося троє маленьких дітей – сини 10 та 7 років та донька, якій не виповнилося і року. Загинув і водій авто, який наїхав на жінку.
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Смертельна аварія на Волині: подробиці
Аварія сталася 16 жовтня у Володимирі-Волинському Волинської області на вулиці Зимнівській.
- Водій Mercedes не впорався з керуванням і наїхав на жінку.
- Сам він також загинув від черепно-мозкової травми, якої зазнав, вилетівши з автомобіля.
- В авто був ще 13-річний хлопець – син водія. Він, на щастя, не постраждав.
- Жінку ж врятувати не змогли – вона померла у лікарні.
Того дня матір втратили 3 малих дітей – хлопчики 10 та 7 років та донька, якій ще немає й року.
Смертельна аварія на Волині забрала життя двох людей / Фото volynua
Останнім часом ДТП зі смертельними наслідками в Україні почастішали. От тільки 17 жовтня:
- На дорозі Київ – Чоп у Житомирській області загинули двоє людей.
- На трасі Львів – Тернопіль легковик зіткнувся з вантажівкою, теж двоє втратили життя.
- У дуже схожій ситуації двоє людей загинули й у ДТП у Чернівецькій області.