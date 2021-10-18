Без матері залишилися 3 дітей: у ДТП на Волині загинула молода жінка

18 жовтня 2021 , 03:09
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Джерело:

"БУГ"

Смертельна аварія сталася у суботу, 16 жовтня у Володимирі-Волинському. У ДТП на вулиці Зимнівській загинула 28-річна жінка.

Без матері залишилося троє маленьких дітей – сини 10 та 7 років та донька, якій не виповнилося і року. Загинув і водій авто, який наїхав на жінку.

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Смертельна аварія на Волині: подробиці

Аварія сталася 16 жовтня у Володимирі-Волинському Волинської області на вулиці Зимнівській. 

  • Водій Mercedes не впорався з керуванням і наїхав на жінку.
  • Сам він також загинув від черепно-мозкової травми, якої зазнав, вилетівши з автомобіля.
  • В авто був ще 13-річний хлопець – син водія. Він, на щастя, не постраждав.
  • Жінку ж врятувати не змогли – вона померла у лікарні.

Того дня матір втратили 3 малих дітей – хлопчики 10 та 7 років та донька, якій ще немає й року. 


Смертельна аварія на Волині забрала життя двох людей / Фото volynua

Останнім часом ДТП зі смертельними наслідками в Україні почастішали. От тільки 17 жовтня:

  • На дорозі Київ – Чоп у Житомирській області загинули двоє людей.
  • На трасі Львів – Тернопіль легковик зіткнувся з вантажівкою, теж двоє втратили життя.
  • У дуже схожій ситуації двоє людей загинули й у ДТП у Чернівецькій області.
Автор: Олесь Друкач