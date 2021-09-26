Без очевидного переможця: у Німеччині оприлюднили результати екзитполів

У Німеччині 26 вересня обирали новий склад Бундестагу. Згідно з результатами екзитполів, приблизно однаковий результат у ХДС / ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини. Обидві політили набрали приблизно по 25% голосів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Infratest dimap. На третьому місці серед симпатій виборців "Союз-90/Зелені". Результат партії – 15% голосів.

До теми Політичним суперникам доведеться формувати коаліцію: чому німці не знають, за кого голосувати

У ХДС/ХСС та соціал-демократів – по 25%

Схожі результати і в тих політсил, які посіли четверту та п'яту позицію. "Альтернатива для Німеччини" та Вільна демократична партія здобули по 11% виборчих симпатій. Ймовірно, вдасться проскочити в Бундестаг і Лівій партії з результатом 5%.

Результати екзитполу у Німеччині / Зображення Infratest dimap

Тим часом згідно з екзитполом телеканалу ZDF, перемогу здобувають таки соціал-демократи з 26% голосів, партія ХДС/ХСС отримує на 2 % менше.

"Зелені" – 14,5%;

"Вільні демократи" – 12%;

"Альтернатива для Німеччини" – 10%;

"Ліва партія" – 5%.

Меркель не висувала своєї кандидатури на виборах

Зазначимо, що чинна канцлерка Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах. ХДС/ ХСС веде на вибори Армін Лашет. Він вже встиг осоромитись на голосуванні 26 вересня.

Політик склав бюлетень так, що було видно, за кого він проголосував. Проте, запевнив федеральний офіцер, скасовувати голос Лашета не будуть.

Читайте також Росія перед виборами до Бундестагу відправила у Берлін фахівця з дезінформації, – ЗМІ

Головне про вибори в Німеччині-2021: