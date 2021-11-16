Без попередніх умов, – Кулеба наполягає на поновленні роботи у нормандському форматі

Глава МЗС Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Міністр наголосив, що проведе перемовини зі своїми колегами з Німеччини та Франції, аби активізувати роботу у нормандському форматі.

Кулеба наголосив, що МЗС продовжує працювати з європейськими партнерами щодо питання безпеки України.

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Росія гальмує весь переговорний процес

Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей. Але ми наполягаємо на відновленні роботи Норманді без попередніх умов,

– написав міністр закордонних справ.

Кулеба наголосив, що у Брюсселі він проводить зустрічі з керівництвом НАТО, а також міністрами окремих країн Євросоюзу. Такої кількості зустрічей, підкреслив Кулеба, вимагає безпекова ситуація в Україні.

Кулеба проводить зустрічі у Брюсселі з представниками НАТО та ЄС

Саме така висока дипломатична активність допомогла знизити напругу навесні 2021 року.Безпека країни та громадян, протидія російській агресії, зміцнення відносин зі стратегічними партнерами – все це пріоритетні завдання стратегії зовнішньополітичної діяльності України

– зауважив міністр.

15 грудня відбудеться саміт, на який збереться повний склад міністрів Асоційованого тріо. Також Україна співпрацює з НАТО через гібридну агресію Росії.

Які питання обговорюють у Брюсселі:

порушення режиму припинення вогню на Донбасі,

переміщення військ,

газовий шантаж,

пропаганда,

штучно створена міграційна криза в Білорусі.

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Що відомо про позицію Росії щодо зустрічей у нормандському форматі:

Раніше у МЗС Франції повідомили про пропозицію терміново організувати зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів.

Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відмовився від участі, мовляв, через розбіжності щодо бачення підсумкового документа.

В Офісі Президента України підкреслили, що саме Москва відповідальна за зрив переговорного процесу.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Доброго ранку! Сьогодні насичений робочий день в Брюсселі. Попереду – вісім переговорів: зустрічі з керівництвом НАТО, міністрами закордонних справ окремих країн ЄС, міністрами Асоційованого тріо та трьох міністрів Нормандського формату, а також засідання глав МЗС Євросоюзу та Східного партнерства, спілкування з журналістами.

Після успішного візиту української делегації до Вашингтона минулого тижня продовжуємо працювати над зміцненням безпеки України із нашими європейськими партнерами.

Безпекова ситуація вимагає такої кількості переговорів. Саме така висока дипломатична активність допомогла знизити напругу навесні 2021 року.

Безпека країни та громадян, протидія російській агресії, зміцнення відносин зі стратегічними партнерами – все це пріоритетні завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Будемо також відверто говорити про подальший розвиток Східного партнерства напередодні саміту 15 грудня. В Брюсселі збереться повний склад міністрів Асоційованого тріо. Ми будемо наполягати на диференційованому підході ЄС до європейської інтеграції сусідів. Хто робить більше і прагне більшого, має отримувати більше.

Ну і як не заїхати до НАТО. Росія продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію вздовж нашого кордону, в ширшому Чорноморському регіоні та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Порушення режиму припинення вогню на Донбасі, переміщення військ, газовий шантаж, пропаганда, штучно створена міграційна криза в Білорусі – все це елементи нового етапу гібридної агресії РФ проти Європи. Ми працюємо з партнерами задля мінімізації ризиків і протидії загрозам з боку РФ.

Наприкінці дня проведу окремі переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції, аби активізувати роботу в нормандському форматі. Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей. Але ми наполягаємо на відновленні роботи Норманді без попередніх умов.