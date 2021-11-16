Без попередніх умов, – Кулеба наполягає на поновленні роботи у нормандському форматі
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Глава МЗС Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Міністр наголосив, що проведе перемовини зі своїми колегами з Німеччини та Франції, аби активізувати роботу у нормандському форматі.
Кулеба наголосив, що МЗС продовжує працювати з європейськими партнерами щодо питання безпеки України.
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Росія гальмує весь переговорний процес
Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей. Але ми наполягаємо на відновленні роботи Норманді без попередніх умов,
– написав міністр закордонних справ.
Кулеба наголосив, що у Брюсселі він проводить зустрічі з керівництвом НАТО, а також міністрами окремих країн Євросоюзу. Такої кількості зустрічей, підкреслив Кулеба, вимагає безпекова ситуація в Україні.
Кулеба проводить зустрічі у Брюсселі з представниками НАТО та ЄС
Саме така висока дипломатична активність допомогла знизити напругу навесні 2021 року.Безпека країни та громадян, протидія російській агресії, зміцнення відносин зі стратегічними партнерами – все це пріоритетні завдання стратегії зовнішньополітичної діяльності України
– зауважив міністр.
15 грудня відбудеться саміт, на який збереться повний склад міністрів Асоційованого тріо. Також Україна співпрацює з НАТО через гібридну агресію Росії.
Які питання обговорюють у Брюсселі:
- порушення режиму припинення вогню на Донбасі,
- переміщення військ,
- газовий шантаж,
- пропаганда,
- штучно створена міграційна криза в Білорусі.
До теми Франція наполягає на нормандській зустрічі, попри відмову Лаврова
Що відомо про позицію Росії щодо зустрічей у нормандському форматі:
- Раніше у МЗС Франції повідомили про пропозицію терміново організувати зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів.
- Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відмовився від участі, мовляв, через розбіжності щодо бачення підсумкового документа.
- В Офісі Президента України підкреслили, що саме Москва відповідальна за зрив переговорного процесу.
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