Без прильотів і паніки: у Києві та Дніпрі негода – гримить та випав град

22 червня 2022 , 16:42
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По обіді 22 червня у Києві та Дніпрі вирує негода. У містах гроза та пройшов сильний град. Цікаво, що погана погода демонструє себе лише в деяких районах Києва, тож мешканці тих районів столиці, де світить сонце, не можуть зрозуміти, що гримить.

Так, у деяких районах Києва та області зараз дуже сильна гроза з вітром, потужна злива та гучно гримить. Також пішов град, сильний вітер. Залишайтеся вдома під час негоди. 

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Також хочемо нагадати, що під час грози не варто ставити автомобіль під деревами та біля електроопор. 

Зауважимо, що попри сильну негоду в окремих районах столиці, у деяких частинах міста яскраво світить сонце

У Дніпрі також сильна злива з градом, який нагадує сніг.

На вулиці Яворницького затопило вулицю – місцеві жителі повідомляють про "джерело" на дорозі. Машинки ледь не плавають.

Зверніть увагу на те, що вчора у Києві теж пройшла гроза з сильним вітром – через це у столиці почався справжній "деревопад". Тоді штормове попередження оголосили майже по всій Україні.

Зверніть увагу: напередодні синоптики обіцяли, що 22 червня в західних, південних та більшості центральних областей будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В багатьох регіонах оголошено перший, тобто жовтий рівень небезпеки. У північних та центральних регіонах, зокрема у Києві, нині має бути дощ з грозою.

Завтра теж дощитиме

Згідно з прогнозом синоптиків, 23 червня на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України сильно дощитиме, подекуди пройдуть грози. Мешканцям Києва теж краще не вигодити без парасольки, хоч температура повітря сягатиме +20...+22.

При цьому по всій Україні прогнозують досить сильні пориви вітру – 7 – 12 метрів на секунду. Напрям буде північний або північно-західний.

Прогноз погоди у містах України 23 червня

  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +21...+23
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +23...+25
  • Миколаїв – +21...+23
  • Херсон – +20...+22
  • Сімферополь – +19...+21
  • Кропивницький – +19...+21
  • Черкаси – +19...+21
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +20...+22
  • Запоріжжя – +19...+21
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +23...+25
  • Харків – +22...+24
  • Київ – +20...+22

Прогноз погоди на 23 червня / Карта Укргідрометцентру

 

Автор: Анастасія Кушпіт