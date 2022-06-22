Без прильотів і паніки: у Києві та Дніпрі негода – гримить та випав град
По обіді 22 червня у Києві та Дніпрі вирує негода. У містах гроза та пройшов сильний град. Цікаво, що погана погода демонструє себе лише в деяких районах Києва, тож мешканці тих районів столиці, де світить сонце, не можуть зрозуміти, що гримить.
Так, у деяких районах Києва та області зараз дуже сильна гроза з вітром, потужна злива та гучно гримить. Також пішов град, сильний вітер. Залишайтеся вдома під час негоди.
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Також хочемо нагадати, що під час грози не варто ставити автомобіль під деревами та біля електроопор.
Зауважимо, що попри сильну негоду в окремих районах столиці, у деяких частинах міста яскраво світить сонце
У Дніпрі також сильна злива з градом, який нагадує сніг.
На вулиці Яворницького затопило вулицю – місцеві жителі повідомляють про "джерело" на дорозі. Машинки ледь не плавають.
Зверніть увагу на те, що вчора у Києві теж пройшла гроза з сильним вітром – через це у столиці почався справжній "деревопад". Тоді штормове попередження оголосили майже по всій Україні.Зверніть увагу: напередодні синоптики обіцяли, що 22 червня в західних, південних та більшості центральних областей будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В багатьох регіонах оголошено перший, тобто жовтий рівень небезпеки. У північних та центральних регіонах, зокрема у Києві, нині має бути дощ з грозою.
Завтра теж дощитиме
Згідно з прогнозом синоптиків, 23 червня на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України сильно дощитиме, подекуди пройдуть грози. Мешканцям Києва теж краще не вигодити без парасольки, хоч температура повітря сягатиме +20...+22.
При цьому по всій Україні прогнозують досить сильні пориви вітру – 7 – 12 метрів на секунду. Напрям буде північний або північно-західний.
Прогноз погоди у містах України 23 червня
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +21...+23
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +23...+25
- Миколаїв – +21...+23
- Херсон – +20...+22
- Сімферополь – +19...+21
- Кропивницький – +19...+21
- Черкаси – +19...+21
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +22...+24
- Київ – +20...+22
Прогноз погоди на 23 червня / Карта Укргідрометцентру