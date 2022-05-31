"Без шуму та пострілів": Лукашенко нагородив КДБістів, які брали участь у "спецоперації"

Маразм самопроголошеного диктатора Білорусі Олександра Лукашенка сягнув нового рівня. Він не просто вигадав "спецоперацію зі звільнення білорусів з України", а й навіть пороздавав за неї нагороди.

Лукашенко, який танцює під дудку Путіна, боїться йти в наступ проти України, адже розуміє, що міф про його армію швидко розіб'ється об жорстоку реальність. Втім, страх не заважає йому на рівному місці вигадувати всякі "перемоги".

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"Спецоперація без шуму та пострілів"

Самопроголошений білоруський диктатор заявив, що в Україні почали брати білорусів у полон. За його словами, на нашій території затримали понад сотню громадян Білорусі, а також багато вантажівок. Він вирішив помахати кулаками, мовляв, одразу погрожував Україні "проведенням спецоперації зі звільнення білорусів".

Тепер він зібрав своїх КДБістів та пороздавав їм нагороди за те, що вони "провели таку спецоперацію". На цьому політ фантазії Лукашенка не завершився – він заявив, що "затриманих білорусів" вдалося звільнити без пострілів та шуму.

Окрім того, він заявив, що додому повернулися не всі, бо українці нібито вбили двох білорусів.

На мою думку, в Україні так і ніхто не розібрався, як це сталося. Ви повернули людей до своїх родин. Дуже благородна справа для військової людини – без галасу, без пострілів повернути десятки людей додому. А з тими, хто вбив наших людей, ми розберемося,

– розповів Лукашенко про "спецоперацію".

Оскільки Лукашенку вже навряд чи допоможуть навіть провідні фахівці з психіатрії, не залишається нічого іншого, як просто фіксувати його слова та демонструвати їх як приклад того, які жахи кояться з мозком диктаторів.

Єдиний шанс для білорусів вмерти в Україні – це стати на бік ворога та воювати проти нашої держави. Кілька білоруських солдатів вирішили пограти з долею та підписати контракт з російськими ПВК, але після їхніх похоронів охочих зазирнути за завісу смерті в рядах білоруської армії майже не залишилось.

Ситуація в Білорусі: останні новини

Білоруси оголосили про нові військові навчання поблизу кордону з Україною. Вони нібито збираються перевіряти бойову готовність армії та мобілізованих.

Наступати на Україну білоруси бояться, тому всі їхні маневри – це демонстрація виконання забаганок Путіна. Разом з тим, загроза обстрілів України з території Білорусі досі існує.

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