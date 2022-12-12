І без світла добре бачимо, куди стріляти і що звільняти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що тактика окупантів не змінилась. Вони сподіваються на блекаути. Проте це не зупинить контрнаступи ЗСУ.

Українці повинні усвідомлювати, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

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Він зазначив, що відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час.

Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів,

– наголосив глава держави.

Потрібно бути напоготові

Зеленський додав, що ракети в Росії ще є. Тому потрібно сприймати серйозно всі попередження від українського військового командування, від Повітряних сил. Необхідно зважати на сигнали повітряної тривоги.

Мусимо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. Президент підсумував, що зробимо все, аби пройти цю зиму.

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Скільки масованих атак може здійснити Росія

У розвідці зазначили, що під час масованого ракетного удару Росія випустила до 100 ракет за кілька хвилин, вони одночасно летіли з усіх боків.

Попри масовані обстріли з жовтня, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масштабних ракетних ударів.