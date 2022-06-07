Без важкого озброєння ми можемо забути про контрнаступ, – радник глави МВС

Збройні Сили України героїчно відбивають атаки ворога, а на деяких напрямках навіть йдуть у контрнаступ. Проте, щоб повністю вибити окупантів з наших територій, потрібне важке озброєння.

Без цієї зброї Україна може забути про контрнаступ. Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов.

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Він підтверджує, що Україні потрібне озброєння. "Я б будував усі перемовини щодо військових дій на темі важкого озброєння, яке нам зараз необхідне", – каже експерт.

Радник глави МВС вважає, що без важкого озброєння контрнаступ є просто неможливим.

Ми можемо без важкого озброєння взагалі забути про контрнаступ і про відвоювання у найближчі перспективи наших земель,

– заявив Смірнов.

За його словами, оборонятися та атакувати – це різні речі. І коли армія атакує, вона має переважати ворога у два чи навіть три рази.

"Наразі ворог нас переважає. Тому ми чекаємо озброєння, воно йде із затримками і не так швидко, як хотілося б. Зеленський закликає західні країни виконати їхні обіцянки щодо зброї", – додав Смірнов.

Він наголосив, що якби ми могли зараз розблокувати Чорне море за допомогою протикорабельних ракет, то тоді були б зовсім інші перемовини.

Радник глави МВС зазначив, що Україні і важкого озброєння дальністю на 80 кілометрів вистачило б на багато наших завдань.

Проте, на його думку, ще стоїть питання в кількості артустановок та боєприпасів до них. Адже інтенсивність боїв на Сході є високою. До того ж у нас велика протяжність лінії фронту.

І якщо ми дійсно надіємося на контрнаступ, то нам необхідні артилерія та авіація. Бо спочатку проходить авіація та артилерія, а потім заходить піхота і займає позиції. Тож для контрнаступу нам потрібне важке озброєння,

– пояснив Смірнов.

Перемога України у широкомасштабній війні проти Росії очевидна, втім, на жаль, це може відбутись не так швидко, як того прагнуть українці. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому контрнаступ наших захисників може відбутись не у короткотерміновій перспективі.

До слова, Україна продовжує отримувати зброю та боєприпаси до неї від усього світу. На деяких із них залишили послання російським загарбникам. Мовляв, щоб помститись за те, що вони вчинили раніше.

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