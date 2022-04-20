Без жодних умов, – Подоляк і Арахамія підтвердили готовність їхати в Маріуполь

Михайло Подоляк заявив про готовність відправитися в Маріуполь. Він наголосив, що українська сторона може провести там спеціальний раунд переговорів без жодних умов.

Заступник голови Офісу президента написав це ввечері 20 квітня. Згодом таку ж публікацію зробив Давид Арахамія, який теж є представником України на перемовинах із Росією.

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За словами Подоляка, формат може бути будь-яким – "один на один" чи "два на два". Це передусім потрібно, щоб вивезти з міста українців, які там досі перебувають.

Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів,

– написав Подоляк.

Арахамія підкреслив, що представники нашої делегації постійно підтримують зв'язок з українськими силами в Маріуполі. Він теж наголосив на тому, що мовиться про евакуацію не лише мирних жителів, а й військового гарнізону. Українська делегація готова виїхати до Маріуполя одразу, коли отримає підтвердження російської сторони.

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