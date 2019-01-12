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      Без капітана: склад чоловічої збірної України на естафету в Оберхофі

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      Склад чоловічої збірної України на естафету в Оберхофі
      Склад чоловічої збірної України на естафету в Оберхофі / biathlon.com.ua

      Став відомий склад чоловічої збірної України на естафету 4х7,5 кілометра на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі.

      У чоловіків через проблеми з плечем естафету пропустить Дмитро Підручний. На фінішному етапі лідера збірної України замінить Артем Тищенко, який в особистих гонках Оберхофа не виступав.

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      У неділю, 13 січня, команда стартує в наступному порядку: Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

      Я думаю, так буде краще, адже Діму чекає ще важка програма в січні, і попереду ще старти, на яких я хочу бачити Підручного здоровим і готовим. Ця травма була у нього раніше. Тому, я думаю, що на 90% Діма не стартує,
      – прокоментував травму Дмитра Підручного тренер збірної України.

      Нагадаємо, що чоловіча естафета на етапі Кубка світу в Оберхофі відбудеться 13 січня. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

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      Теги: Спорт Дмитро Підручний Сергій Семенов Артем Прима Артем Тищенко Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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