Без капітана: склад чоловічої збірної України на естафету в Оберхофі

Став відомий склад чоловічої збірної України на естафету 4х7,5 кілометра на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі.

У чоловіків через проблеми з плечем естафету пропустить Дмитро Підручний. На фінішному етапі лідера збірної України замінить Артем Тищенко, який в особистих гонках Оберхофа не виступав.

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У неділю, 13 січня, команда стартує в наступному порядку: Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

Я думаю, так буде краще, адже Діму чекає ще важка програма в січні, і попереду ще старти, на яких я хочу бачити Підручного здоровим і готовим. Ця травма була у нього раніше. Тому, я думаю, що на 90% Діма не стартує,

– прокоментував травму Дмитра Підручного тренер збірної України.

Нагадаємо, що чоловіча естафета на етапі Кубка світу в Оберхофі відбудеться 13 січня. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

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