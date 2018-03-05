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Без Кевіна Спейсі: Netflix представила тизер фінального сезону "Карткового будинка"

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Без Кевіна Спейсі: Netflix представила тизер фінального сезону
Без Кевіна Спейсі: Netflix представила тизер фінального сезону "Карткового будинка" / 24 Канал

Компанія Netflix під час рекламної паузи на врученні Оскара представила перший тизер фінального сезону "Карткового будинка". Через недавній скандал із сексуальними домаганнями, шанувальники популярного серіалу не побачать серед акторів Кевіна Спейсі, який грав роль президента США Френка Андервуда.

Фінальний шостий сезон серіалу "Картковий будинок" складатиметься з восьми серій. У серіалі знялися такі актори як Робін Райт, Майкл Келлі, Джейн Аткінсон, Патріша Кларксон та інші.

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Кадр з останнього сезону серіалу "Картковий будинок"

Нагадаємо, навколо відомого голлівудського актора Кевіна Спейсі розгорівся гучний секс-скандал. Наприкінці жовтня він публічно оголосив, що є геєм. Після цього його колеги по серіалу "Картковий будинок" звинуватили актора у домаганнях, а творці серіалу, завдяки якому Спейсі знають за роллю Френка Андервуда, призупинили зйомки на невизначений період та оголосили, що новий сезон "Карткового будинку" стане останнім, а з Кевіном Спейсі компанія Netflix припинила будь-яку співпрацю.

На початку лютого, після тримісячної перерви, компанія Netflix відновила зйомки над серіалом "Картковий будинок"

Дивіться тизер до фінального сезону серіалу "Картковий будиночок"

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Скандал Оскар-2018 Секс-скандал Кевін Спейсі
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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