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      Без перемир'я на Донбасі прогрес у Мінську неможливий, – Прокопчук

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      Ігор Прокопчук – постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні
      Ігор Прокопчук – постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні / vienna.mfa.gov.ua

      Подальший прогрес в Мінських домовленостях можливий лише після встановлення режиму стійкого припинення вогню на окупованому Донбасі. Режим тиші постійно порушується з боку російських окупаційних сил.

      Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук сказав, що будь-які зміни на краще стануть можливі лише після досягнення гарантованого і тривалого перемир'я, пише "Укрінформ".

      Важливо: Зеленський призначив представників у Тристоронній контактній групі: список

      Прокопчук під час засіданні Постійної ради ОБСЄ проінформував іноземну делегацію, що президент Володимир Зеленський під час офіційних візитів до Франції та Німеччини провів переговори з керівництвом цих країн з метою надання нового політичного імпульсу для досягнення миру на Донбасі.

      Він наголосив на бажанні України надати новий поштовх "нормандському формату". Дипломат також закликав Росію "відновити свою участь у "нормандському форматі" і врешті-решт виконати свої власні зобов'язання як учасника конфлікту та як сторони Мінських домовленостей".

      Зустріч "нормандського формату" відбудеться 12 липня. Про те, чи потрібна ця зустріч та що вона змінить – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      У столиці Білорусі 19 червня пройшло засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Однак сторони знову не дійшли згоди щодо припинення вогню. Наступне засідання заплановане на 2 липня.

      Читайте також: Путіну не сподобалась позиція Зеленського щодо сепаратистів

      Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Мінські домовленості Нормандський формат Україна – Росія Новини Росії
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