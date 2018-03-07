"Без вас ми б не відбулися": Кличко у своєму стилі привітав жінок з 8 березня

Мер Києва Віталій Кличко креативно привітав українських жінок зі святом 8 березня.

З цієї нагоди столичний мер записав відеозвернення.

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На відео він прогулявся засніженим містом, зайшов у магазин з квітами і придбав букет.

Як би не сніжило й не морозило, а весна прийшла! Вона в цей день – у жіночих усмішках, квітах, теплих словах. У нашому захопленні вами, любі жінки. Ви прикрашаєте цей світ!

– сказав Кличко, згадавши про погоду в Україні.

На переконання міського голови Києва всі найкращі вчинки у жінки чоловіки роблять саме заради жінок.

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"І перемог досягаємо завдяки вам - гарним і душевним, мудрим і розумним, нашим мамам, дружинам, донькам! Ви підтримуєте, коли складно, надихаєте мріяти та втілювати мрії у життя. Без вас ми б не відбулися! Зі святом весни вас, дорогі жінки! Ми вас любимо! Миру вам, щастя і усмішок долі!" – сказав Віталій Кличко у своєму привітанні.

Дивіться відео привітання від Віталія Кличка з 8 березня:

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