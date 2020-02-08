Безкарність та ще більше агресії РФ, – МЗС України про нову санкційну процедуру Ради Європи

Нова процедура реагування на порушення засад Ради Європи фактично унеможливить застосування санкцій проти Росії через її агресію проти України.

Україна розчарована схваленим комітетом міністри Ради Європи рішенням. Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України написана на своїй фейсбук-сторінці.

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В українському МЗС наголошують, що ця процедура лише заохотить Росію до ще агресивніших дій і зводить нанівець покарання за найсуворіші порушення. Делегація України голосувала проти цього рішення.

Шкодуємо, що у європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання таких кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної організації,

– наголошують у МЗС.

В міністерстві переконані, що запровадження таких процедур "лише поглиблює світоглядну кризу в рамках Ради Європи". МЗС зазначає, що почалося все після того, коли розв’язані Росією війни залишилися без ефективної відповіді.

"Сьогодні немає жодних сумнівів, що російська збройна агресія має розглядатися як серйозне порушення фундаментальних принципів і цінностей Організації. З часу безумовного повернення Росії до ПАРЄ в червні 2019 року російська сторона своїми діями уже неодноразово довела, що не має намірів змінювати свою протиправну поведінку", – мовиться у повідомленні.

Відомство наголошує, що недалекоглядні дії Ради Європи лише "посилюватимуть відчуття безкарності та додатково заохочуватимуть Росію з іншим потенційними порушниками до ще більш агресивних дій на міжнародній арені".

Що передбачає нова санкційна процедура

5 лютого Комітет міністрів Ради Європи схвалив "нову додаткову процедуру" між комітетом і Парламентською асамблеєю щодо покарання для держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов’язань.

29 січня цю нову додаткову процедуру щодо серйозних порушень країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов’язань схвалила ПАРЄ.

Згідно з новою додатковою, у разі виявлення "серйозних порушень" країнами-учасницями передбачається нова процедура, завдання якої – "уникнення санкцій".

Що це означає? Країна-порушник отримає рік. Щоб виправитись. Увесь цей час має триватиме діалог. Якщо буде хоча б мінімальний прогрес, термін можуть запустити спочатку.

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