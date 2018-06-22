Безкоштовний концерт відомого російського музиканта намагалися зірвати у Києві: відео

22 червня у Києві невідомий намагався зірвати концерт популярного російського рок-виконавця Бориса Гребенщекова та його гурту "Акваріум".

Відповідне відео з'явилося в Youtube.

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На кадрах видно, як невідомий молодик із плакатом проривається на сцену. Водночас зловмисник кричить, а опісля рве плакат, намагаючись таким чином зірвати концерт.

"Дай йому Бог прийти в себе та почуватися краще сьогодні", – відреагував на інцидент Борис Гребенщиков.

Зауважимо, що захід відбувався просто неба на Пейзажній алеї Києва та був безкоштовним.

Невідомий із плакатом намагався зірвати безкоштовний концерт Гребенщикова у Києві: відео

Нагадаємо, 21 та 22 червня Борис Гребенщиков у Києві провів два концерти з презентацією нового альбому "Время N".