Безпека і допомога від США, – Кулеба розповів теми візиту Блінкена

Дмитро Кулеба розповів деталі майбутнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Однією з ключових тем його поїздки буде безпека.

Деталі візиту держсекретаря від Кулеби

Підґрунтя візиту Блінкена є добре підготовленим. Про це міністр закордонних справ України заявив у інтерв'ю.

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Безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Обговорюватиме економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги,

– розповів очільник МЗС.

Він додав, що в українських та американських чиновників останнім часом було багато контактів: "Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений. Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем".

Що відомо про поїздку Блінкена