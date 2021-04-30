Безпека і допомога від США, – Кулеба розповів теми візиту Блінкена

Дмитро Кулеба розповів деталі майбутнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Однією з ключових тем його поїздки буде безпека.
Джерело:"Радіо Свобода"
Деталі візиту держсекретаря від Кулеби
Підґрунтя візиту Блінкена є добре підготовленим. Про це міністр закордонних справ України заявив у інтерв'ю.
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Безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Обговорюватиме економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги,
– розповів очільник МЗС.
Він додав, що в українських та американських чиновників останнім часом було багато контактів: "Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений. Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем".
Що відомо про поїздку Блінкена
- Держсекретар підтвердив, що "наступного тижня" збирається в Україну. Ймовірно мовиться про перший тиждень травня. Візит пов'язаний з нарощуванням російських військ на кордоні України.
- Візит Блінкена до Києва фактично буде рішучим сигналом Росії, що США підтримують Україну.
- За даними ЗМІ, Блінкен може обговорити у Києві майбутню зустріч президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.