Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною, яку планують підписати, – WP

Володимир Зеленський та Джозеф Байден можуть підписати безпекову угоду на 10 років під час саміту G7. Водночас західні журналісти пишуть, що Дональд Трамп може її розірвати, якщо стане президентом США.

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують 13 червня підписати 10-річну безпекову угоду, яка зобов’яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги. Однак республіканець Дональд Трамп може її скасувати у разі свого переобрання.

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Угода не буде ратифікована Конгресом

Метою підписання угоди є зобов’язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо Трамп переможе на виборах у листопаді. Угода стане основою для довгострокових зусиль у допомозі Силам оборони.

Офіційні особи визнали, що Трамп або будь-який майбутній президент може вийти з цієї угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом США. Крім цього, вона також не містить жодних нових зобов’язань щодо перспектив вступу України до НАТО.

США приєднаються до 15 інших країн, які підписали двосторонні угоди з Україною. Ще 16 країн зобов’язалися згодом укласти подібні угоди. Представник адміністрації президента США сказав, що угода не зобов’язує Вашингтон надавати війська для захисту України.

Що передбачає угода

Крім того, за його словами, підтримка, яку Вашингтон надасть Україні, також не визначена в доларах. Натомість вона зобов’язує США провести консультації на високому рівні з Києвом протягом доби, якщо Україна знову зазнає нападу в майбутньому.

Крім цього, США продовжать навчати українських військових, поглиблювати співпрацю в галузі оборонної промисловості та ділитися розвідувальною інформацією в більшому обсязі, ніж зараз. І вони намагатимуться допомогти розбудувати довгострокову силу стримування України в різних сферах, зокрема у повітрі, в морі та кіберпросторі.

Йдеться про те, щоб перенести цикл планування з ведення лише поточної війни на мислення в набагато ширшій перспективі про стримування і оборону,

– сказав Ерік Чіарамелла, колишній посадовець Білого дому.

За його словами з часом, будуть знайдені способи зробити ці домовленості сильнішими. Зокрема, за допомогою координації з союзниками.